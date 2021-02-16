В Польше украинца задержали по подозрению в убийстве

В столице Польши Варшаве задержали 32-летнего гражданина Украины, которого подозревают в убийстве 68-летнего мужчины. Тело погибшего было обнаружено 6 февраля вблизи форта Влоха.

Об этом сообщает издание RDC.

«Погибший 68-летний мужчина был практически голым. Рядом с умершим была его одежда. На теле жертвы были многочисленные синяки», — говорится в сообщении.

Украинцу сообщили подозрение и арестовали на три месяца.

В свою очередь, задержанный своей вины не признает. Полиция не хочет раскрывать мотив убийства в связи с тем, что продолжается расследование.

Известно, что мужчины употребляли алкоголь вместе.

У 68-летнего мужчины на теле не было ранений, которые могли бы однозначно указать на причину смерти. Прокуратура ждет детальную оценку экспертов, осуществили вскрытие. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит пожизненное лишение свободы. // РБК-Украина