В Красноярском крае ученик пытался взорвать школу
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении задержанного 15-летнего подростка, который собирался совершить террористический акт в школе в Минусинском районе, сообщается на сайте СК РФ.
Подчеркивается, что такой умысел у школьника возник весной этого года. Он собрал четыре взрывных устройства.
Довести до конца преступление ему не удалось по независящим от него причинам и ввиду его задержания сотрудниками ФСБ.
Задержанный уже раскаялся и признал свою вину. // МКTweet