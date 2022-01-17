В польском Торуне мужчина напал на людей с мачете, ранив трех человек

В польском городе Торунь мужчина напал на людей с мачете, три человека получили ранения.

Нападавшего задержали, сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

«Полицейские в Торуни с электрошокером задержали молодого человека, который утром, прогуливаясь по улицам города, наносил удары мачете или ножом случайным встречным людям», — говорится в сообщении.

Задержанный – 21-летний Лука Л., который, как указано, вероятно, под воздействием наркотиков ходил по улицам города и наносил удары ножом или мачете людям.

Полицейские применили электрошокер, чтобы арестовать его.

Сейчас известно о 3-х пострадавших, у одного отрезан палец, у другого порезано лицо. Пострадавших доставили в отделение скорой медицинской помощи.

Нападавшего доставили в следственный изолятор. Прокуратура должна предъявить ему обвинение.