В результате взрыва в мечети в афганском Кундузе погибли около 100 человек

В городе Кундуз одноименной провинции на севере Афганистана днем 8 октября прогремел мощный взрыв в шиитской мечети. ЧП унесло жизни около 100 людей, еще примерно 200 пострадали.

Об этом сообщило AFP News Agency в Twitter. Агентство ссылается на информацию от официального представителя «Талибана».

Местные жители заявили, что взрыв произошел в мечети во время пятничной молитвы, самой важной за неделю. Представитель министерства внутренних дел Кари Сайед Хости подтвердил этот факт СМИ, но подробностей о причинах и количестве жертв не уточнил.

Тем временем агентство Aamaj New сообщило о гибели более 100 человек.

Глава агентства по оказанию помощи Джаханзиб Саларзай, находясь в городской больнице, сказал, что количество пострадавших было слишком большим, в медучреждении не хватало крови для переливания.

Город Кундуз располагается на северо-востоке страны. На севере одноименная провинция граничит с Таджикистаном. Ее население – около миллиона человек. // OBOZREVATEL