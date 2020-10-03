В РФ националиста «Тесака», найденного мертвым в СИЗО, хоронили несколько тысяч человек

На похоронах националиста Максима Марцинкевича, найденного мертвым в камере челябинского СИЗО, собралось несколько тысяч человек.

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

«Огромное количество людей пришло проводить Максима Марцинкевича, мы насчитали четыре с половиной тысячи человек. В основном, пришла молодежь, мальчики, которые участвовали в ловле педофилов, когда им было 13-15 лет. Тогда, когда педофилы вступали с ними в переписку, они обращались к Максиму и педофилов ловили. Эти мальчики стали совершеннолетними теперь, они говорят, что в свое время Максим спас их от ужаса. Собравшиеся не верят, что это было самоубийство. Отец только что выступал и сказал, что это было убийство, и есть объективные доказательства, на их взгляд, того, что потом инсценировали самоубийство и были скрыты следы преступления. Независимые эксперты также считают, что это темная история,» – сказала она.

Е.Меркачева подчеркнула, что родным умершего не позволили провести собственную экспертизу тела.

«Из странностей: не дали провести свою собственную экспертизу родственникам, куда бы они не обращались, во всех государственных бюро судмедэкспертизы им отвечали отказом. Причем неофициально, — по их словам, у них такое указание, не брать тело. При этом кто-то сделал дополнительную экспертизу, не уведомив родственников. По крайней мере, когда они во второй раз увидели тело, они заметили, что прошла трепанация черепа, которой не было», — отметила она.

16 сентября националиста Максима Марцинкевича обнаружили мертвым в камере челябинского СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что М.Марцинкевич, также известный как Тесак, не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».

На теле погибшего были обнаружены следы пыток. В челябинском СИЗО отвергли обвинения в применении к заключенному физической силы и спецсредств. Адвокат М.Марцинкевича Алексей Михальчик направил в Следственный комитет России заявление с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве его подзащитного.