В РФ засекретили інформацію про «ракові» обстеження Путіна

Раніше за даними цих публічних документів журналісти з’ясували, які лікарі обстежують диктатора.

В Росії засекретили контракти, за якими журналісти дізналися, що диктатор Володимир Путін обстежується в онколога. Документ зникли із російського сайту держзакупівель.

Як повідомляє “Настоящее время“, контракти “Центральної клінічної лікарні з поліклінікою” Управління справами президента РФ зникли не раніше вересня 2022 року.

Їх неможливо знайти через рядок пошуку, а під час переходу на сторінку контракту за прямим посиланням з’являється повідомлення, що “внесено зміну інформації про контракт, згідно з якою інформація та документи не повинні бути розміщені на офіційному сайті ЄІС”. Офіційно ЦКЛ ігнорує запити із проханням прокоментувати засекречення закупівель.

“Центральна клінічна лікарня” обстежує перших осіб Росії. Медики ЦКЛ регулярно супроводжують Володимира Путіна в поїздках по Росії. Російські незалежні журналісти проаналізували дані держзакупівель і з’ясували, що найчастіше Путіна супроводжують хірург-фахівець із раку щитоподібної залози і ЛОР. Всього з Путіним їздять від 6 до 13 фахівців.

У червні 2022 року журналісти знайшли підтердження того, що Путін пройшов курс лікування від прогресуючої форми раку, а фахівці Головного радіочастотного центру уважно моніторять публікації про нібито “критичний стан здоров’я” російського диктатора. // УНІАН