В Росії, вірогідно, вбили Пригожина, разом з ним ще девʼятеро

У Тверській області розбився бізнес-джет. За даними телеграм-каналу, розбився бізнес-джет Embraer. Усі люди які були на борту загинули, пише Baza.

10 людей загинули під час падіння літака у Тверській області, повідомляє МНС РФ.”Бізнес-джет Embraer Legacy виконував рейс Москва – Санкт-Петербург. На борту перебувало 10 осіб, із них три члени екіпажу. За попередньою інформацією, усі, хто перебував на борту, загинули”, – наводить РБК слова відомства.

У літаку, що розбився у Тверській області, серед пасажирів значився Євген Пригожин – ТАСС із посиланням на Росавіацію

Близький до ПВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгена Пригожина був збитий вогнем із ППО. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.