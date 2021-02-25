В России 14-летняя девочка забеременела от отчима, который насиловал ее с 11 лет

«Мать покрывает мужа, беременность девочки хотят свалить на 14-летнего мальчишку»

24 февраля в Забайкалье арестовали 42-летнего мужчину, который обвиняется в сексуальном насилии над своей 14-летней падчерицей. Cейчас девочка на 6-ом месяце беременности. Ребенок и отчим сначала во всем сознались, потом от своих слов отказались. А мать, которая должна была защищать дочь от педофила, сейчас пытается доказать, что ее сожитель ни в чем не виноват.

«МК» разбирался в этом шокирующем случае, в котором пострадавшими являются сразу несколько детей: сама девочка, ее будущий ребенок, и, по имеющейся информации, 11-летняя сестра девочки.

Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в половом сношении со своей малолетней падчерицей, которая теперь беременна от него. Мрачная правда о жизни семьи всплыла на поверхность, когда 8 февраля в больницу поступила 15-летняя девушка, у которой определили 6-ти месячную беременность. «В ходе беседы со следователем СКР девушка пояснила, что имела интимные отношения со своим отчимом, – сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю. – Мужчина незамедлительно был задержан и допрошен. Он сообщил следствию обстоятельства совершенного преступления, но позже отказался от своих показаний».

Все произошло в маленьком забайкальском селе, в котором всего «три улицы», в семье с тремя детьми: старшая – та, которая забеременела, 11-летняя девочка – тоже не родная мужчине, и его кровный маленький ребенок. Казалось бы, признания прозвучали, но на защиту своего мужа бросилась мать девочки, которая, судя по всему, не хочет терять спутника жизни.

Подробности нам рассказала российская общественница, лидер всероссийского движения «Сдай педофила» Анна Левченко:

– Это история не только о педофилии, но и о безразличии родной матери и попустительстве опеки. К нам обратилась родственница ребенка и сообщила нам, что девочка забеременела от отчима, что она сама сказала ей об этом. Он занимался с ней сексом с 11 лет, а может, и раньше. А в 14 она от него забеременела. Предполагается, что были медицинские причины, по которым девочка и ее мать отказались от аборта. Возмущает, почему так долго никто из органов не поинтересовался, откуда у 14-летней девочки беременность?

Родственница рассказала, что после заявления мать начала активно защищать мужа: «Она заставила дочку записать аудиосообщение для меня, в котором та говорит: «Зачем ты все врешь, ничего не было!». Мать звонила, кричала на меня: «Что ты делаешь, его теперь посадят! Я сама подам на тебя за клевету!». Стала мне угрожать. Мы с ней полностью прекратили общение. Потом она сказала, что у нас ничего не получится, потому что они уже наняли адвоката, и даже нашли какого-то 14-летнего мальчишку, который возьмет всю вину на себя».

По словам родственницы, бабушка девочки еще в самом начале, когда стало известно о беременности, обращалась в органы опеки, но они никак не отреагировали. Мало того, сотрудники сказали бабушке: зачем разрушать семью и портить жизнь человеку, если все было по взаимному согласию?

– Я считаю, что нужно привлекать опеку к ответственности за халатное отношение к обязанностям, – говорит Анна. – О каком согласии может идти речь, если девочка в 14 лет забеременела, а возраст согласия в РФ наступает с 16 лет?

Все документы правозащитница передала уполномоченному по правам ребенка в Забайкальском крае Ивану Катанаеву, а он направил запросы в следственное управление и администрацию района с просьбой проверить действия органов социальной защиты, и уже через три дня подозреваемого арестовали.

– Почему, по вашему, мужчина сначала признался, а затем «пошел в отказ»? – спрашиваю Анну.

— Я думаю, что он был в шоковом состоянии. А потом у него появился адвокат, который велел ему отказаться от показаний. Такое бывает очень часто. Когда педофилов задерживают, они из-за страха во всем признаются, а потом, когда успокаиваются, когда у них появляется линия защиты, начинают от всего отказываться. Поэтому нужны другие доказательства: показания свидетелей, судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. К сожалению, уже понятно, что и девочка, и ее мать растить будущего ребенка не хотят. Мать заранее называет его «выродком». Сама девочка может попасть в детский дом, и ее будущего ребенка скорее всего ждет такая же судьба.

С 11-летней сестрой тоже предстоит разобраться. По словам родственницы, отчим в наказание за некие проступки запирал ее в землянке (или подвале) без еды и воды. «Не могло ли это быть связано тоже с сексуальным насилием; возможно, девочка сопротивлялась? Все это он делал на глазах у матери», – говорит Анна Левченко.

Детский омбудсмен в Забайкальском крае Иван Катанаев дал «МК» свою оценку ситуации: «Очень страшно, когда сексуальное насилие совершают близкие люди: отцы, отчимы, родственники. Дом должен быть самым безопасным местом для ребенка. Но, к сожалению, родственники очень часто предпочитают не верить в происходящее, погружены в собственные проблемы по сохранению отношений в так называемой семье. Я считаю, что необходимо привлекать к уголовной ответственности родителей, умалчивающих о фактах сексуальных преступлений над собственными детьми, лишать их родительских прав. Поддерживаю предложения об ужесточении наказания за такого рода преступления, вплоть до пожизненного лишения свободы без права досрочного освобождения».