В России брат и сестра покурили вейп: 12-летний мальчик, его сестра – в коме
Подростков нашли без сознания.
В России 12-летний подросток из Бийска умер якобы после того, как покурил вейп. Его сестра с подругой госпитализированы.
О трагическом инциденте сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что два дня назад 12-летний брат с сестрой 17 лет пошли на ночевку к совершеннолетней подруге.
«Ребята нашли вейпы, покурили и почувствовали себя плохо. Наутро бабушка нашла их без сознания. Мальчик скончался, девочек увезли в больницу. Предварительно, они в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Telegram-канал Shot, пострадавшие девушки – студентки бийского колледжа. Одна из них сейчас пребывает в коме: «Вечером сразу после курения всем троим стало плохо. Утром в квартире их нашли без сознания».
Накануне одна из госпитализированных студенток сняла для своих соцсетей видео, на котором она курит и напевает слова из песни: «Я курю весь день, пока мне не станет плохо». Вскоре ее брат умрет, а подруга попадет в кому. // УНИАНTweet