В России депутата задержали за убийство инвалида

Депутат горсовета башкирского Мелеуза Александр Котелевский задержан по подозрению в смертельном избиении мужчины-инвалида. От его рук якобы пострадал 38-летний Ильфат Тутхнеев.

Как сообщает РЕН, трагедия произошла 5 августа. Источник утверждает, что Котелевский работал в ночную смену на деревообрабатывающем предприятии. Там он якобы распивал спиртные напитки вместе с подчиненным. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и Тутхнеев получил смертельные травмы.

При этом Котелевский, как утверждает источник, был пьян настолько сильно, что уснул рядом с местом преступления. Прибывшие на утреннюю смену рабочие обнаружили его в крови.

Как сообщает телеграм-канал «112», на теле погибшего обнаружили переломы рёбер и позвоночника, а также травмы головы. У Тутхнеева остались жена и двое детей. // МК