В России девушка спасла 9-летнюю сестру от папаши-насильника

В подмосковном Одинцове задержан 43-летний мужчина, которого обвиняют в надругательстве над собственной 9-летней дочерью.

23-летняя сестра Алина (имя изменено) неожиданно поздно вернулась домой, изменив планы на ночевку у подруги. Мать была на работе, а чтобы никого не беспокоить девушка открыла дверь своим ключом.

В квартире она увидела полностью обнаженную сестру Машу (имя изменено) на кровати отца. Рядом стоял сам родитель со спущенными штанами. Алина своим приходом спасла младшую сестру от насилия. Позже мать написала заявление в полицию, начата проверка.

Маша рассказала маме, что отец раздел ее до гола, целуя тело, положил на кровать, затем разделся сам и выключил свет, в этом момент вошла Алина.

Старшая сестра призналась, что раньше ее также домогался отец. Об истории рассказала «Комсомольская правда». // МК