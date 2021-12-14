В России фигурантов дела о контрабанде 400 кг кокаина из Аргентины признали… заслуживающими снисхождения

В Дорогомиловском районном суде Москвы присяжные признали виновными четверых фигурантов дела о контрабанде почти 400 килограмм кокаина из Аргентины

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Присяжные решили, что Али Абянов, Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Андрей Ковальчук виновны, но заслуживают снисхождения. Им вменяют контрабанду наркотиков, а также их незаконное производство, продажу или пересылку.

Всех подсудимых, кроме Ковальчука, арестовали еще в сентябре 2017 года, до этого они работали в посольстве России в Аргентине. Ковальчук, по информации источников «Росбалта», работал в российском посольстве в Берлине. Сам он, как писал Republic, называл себя человеком, близким к российским спецслужбам. Его следствие считает организатором поставок кокаина. В 2018 году Ковальчука задержали в Германии, а затем власти страны выдали его России.

Обвинение настаивало, что в декабре 2016 года Ковальчук и остальные подсудимые по дипломатическими каналами попытались отправить в Москву крупную партию кокаина. Сам Ковальчук утверждал, что купил в Аргентине кофе, запаковал его в чемоданы и оставил на хранение в посольстве России в Аргентине; затем кофе на кокаин якобы заменили американские спецслужбы.

В 2018 году «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что в деле появились еще два фигуранта. Агентство не называло их имен, но сообщило, что это — знакомые бывших сотрудников посольства России в Буэнос-Айресе. Об их задержании не сообщалось. // Медиазона