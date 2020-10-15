В России гастарбайтеры пытались продать младенца за 800 тысяч рублей

Семейную пару, которая хотела продать своего полуторамесячного ребенка, задержали подмосковные борцы сорганизованной преступностью. В качестве «живца» выступил «ряженый» корреспондент «Московского комсомольца».

Эта история началась 6 октября. Журналист нашей газеты случайно познакомился с гражданином Киргизии. Мужчина, явно страдающий похмельным синдромом, попросил немного денег, чтобы поправить здоровье. Получив заветную сумму в 100 рублей, он разговорился.

– Мне 49 лет, живу в России уже несколько лет, — начал Алмат (имя изменено). — Уехал из Киргизии после службы по контракту в пограничных войсках. Сейчас работаю то сварщиком, то штукатуром. На это и кормлю семью. У меня на родине остались четверо детей. А тут еще недавно предложили усыновить новорожденного мальчика. Молодая землячка родила ребенка на стороне и не знает, что с ним делать.

По словам Алмата, он решил помощь заблудшей женщине и подыскать людей, которые могут усыновить новорожденного мальчугана. Как оказалось, речь попросту шла о продаже младенца. Автор этих строк сказал, что у него есть бездетная семья на примете, предложил обменяться телефонами, а сам обратился в полицию в ГУ МВД по Московской области. После чего, по сути, стал участником оперативной комбинации.

Утром следующего дня журналиста разбудил звонок Алмата.

— Я поговорил с роженицей, — сказал гастарбайтер, — и она, и отец ребенка готовы отдать мальчика в хорошую семью за определенную сумму денег.

Сначала мужчина озвучил 200 тысяч рублей. Но через день сумма возросла до полумиллиона, а еще через сутки планку подняли до 800 тыс. Встречу с продавцами живого товара назначили в одном из элитных жилых комплексов в подмосковном Одинцове. Родители малыша приехали на такси. После того, как деньги оказались у них в руках, а малютку забрали новые «папа» и «мама» (их роль выполнили полицейские), парочку задержали. Через сутки в руках оперативников оказался и Алмат, которого сгубила жажда наживы. За организацию сделки он хотел получить не менее 500 тысяч рублей. // МК