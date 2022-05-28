Росія влаштувала ракетні стрільби біля Фінляндії та Швеції, які вступають у НАТО

Міноборони Росії відзвітувало, що фрегат «Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков» виконав «випробувальну стрільбу» ракетою Циркон у Баренцовому морі неподалік Фінляндії та Швеції, які раніше оголосили про вступ до НАТО.

28 травня фрегат «Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков» з акваторії Баренцового моря виконав стрілянину гіперзвуковою крилатою ракетою «Циркон» по мішені в Білому морі.

Ракетна стрільба проводилася нібито «в рамках випробувань нових видів озброєння».

Росіяни запевняють, що ракета успішно вразила морську ціль, розташовану за 1000 км. // УП