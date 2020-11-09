В России хотят сажать за критику Сталина

По мнению российских экспертов, Путин занимается «фактическим оправданием сталинской внешней политики».

Заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая 6 ноября внесла законопроект, «защищающий историческую правду». Его противники считают, что под видом реабилитации нацизма к ответственности будут привлекать за критику внешней и внутренней политики СССР во время Второй мировой войны.

В действующей редакции статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» говорится о публичном распространении «заведомо ложных сведений» об отрицании фактов, установленных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, или тех же преступлений, но с использованием служебного положения или СМИ.

Яровая же хочет добавить в статью формулировку о совершении преступления с использованием интернета. Согласно законопроекту, за него будет грозить штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы — так же на срок до пяти лет и запрет заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Этот проект уже поддержала правительственная комиссия.

Второй законопроект, внесённый Яровой, предполагает поправки в статью 13.15 административного кодекса «Злоупотребление свободой массовой информации». В ней появится часть, которая предусматривает штрафы на сумму от полутора до 3 миллионов рублей для юридических лиц за отрицание «фактов, установленных приговором Международного военного трибунала» и «публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

Как отмечает российский политолог Фёдор Крашенников, при такой формулировке «заведомо ложные сведения» о деятельности СССР в годы Второй мировой войны может быть запрещена «вообще любая критика советской политики 1930-40-х годов», в том числе высказывания о фактическом разделе Восточной Европы «двумя диктаторами на зоны влияния», расстреле польских офицеров в Катыни, репрессиях в СССР и депортации «целых народов», а также за «любые некомплиментарные высказывания о поведении военнослужащих Советской Армии в ходе войны».

Путин занимается «фактическим оправданием сталинской внешней политики», а его оппонентов в случае принятия поправок смогут «вполне легально сажать за критику Сталина и политики СССР, причём формально они могут быть объявлены виновными в реабилитации нацизма», считает Крашенников. // УНИАН