Россиянин убил 95-летнего ветерана из-за спора о штурме Берлина

Подозреваемый не признал вину в совершении преступления

В Тевризский районный суд Омской области для рассмотрения по существу направлено дело 65-летнего жителя поселка Тевриз, обвиняемого в убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Поводом для убийства послужило несогласие подозреваемого с действиями мужчины во время Второй мировой войны, сообщили в региональной прокуратуре.

По информации «Интерфакса», конфликт вспыхнул из-за дискуссии о том, что воинская часть, в которой служил ветеран, дойдя до Кёнигсберга, не пошла штурмовать Берлин.

По версии следственных органов, убийство произошло накануне юбилея Победы, 6 мая. Подозреваемый пришел в гости к ветерану, они начали говорить на тему ВОВ, гостя возмутили действия участника войны и его боевых товарищей.

Как рассказали в надзорном ведомстве, мужчина нанес ветерану не менее четырех ударов металлическим чайником по голове и телу, после чего он три раза ударил потерпевшего ножом в область груди. В результате полученных травм ветеран скончался на месте. Подозреваемый вынес из дома нож и выбросил его по дороге, вину он не признал. // МК