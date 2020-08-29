В России коммунисты заявили, что Ленин в мавзолее переживет РПЦ
Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что тело Владимира Ленина останется в мавзолее навсегда.
Так он прокомментировал заявление Русской православной церкви о том, что захоронение вождя мирового пролетариата якобы является вопросом времени.
Однако Сурайкин считает, что такая фраза, скорее, относится к самой церкви. Он подчеркнул, что если говорить о христианских традициях, то Ленин «захоронен ниже двух метров под землёй».
По мнению председателя партии, РПЦ «злит, что Владимир Ильич дал людям надежду, а любые религии всегда стремились поработить людей», сообщает сайт радистанции «Говорит Москва». // МК
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