Французьких священників звинуватили в зґвалтуванні 200 тисяч дітей за 70 років

Розслідування виявило 3 200 священників педофілів. Жертвами виявилися семінаристи, скаути, хористи.

Про це повідомляє The Guardian.

Голова незалежної комісії по розслідуванню наруги над дітьми у французький католицькій церкві Жан-Марк Сове додав, що це мінімальні підрахунки їх кількості. У своїй праці він вивчив інституціональні та культурні механізми, що дозволили їм залишатися на своїх місцях й надалі чинити злочини.

Сове у 2018-му році зібрав комісію з 22 юристів, лікарів, істориків, соціологів та теологів, аби довести зловживання в церкві. Для цього він також відкрив гарячу лінію, яка за 17 місяців зібрала 6500 дзвінків-свідчень.

“Більшість жертв священиків-педофілів – 80% – це хлопчики у віці 10-13 років. Дівчаток – 20%”, – каже Сове.

За словами Жана-Марка Сове, церква знала про це, проти ігнорувала злочини проти дітей. Державні обвинувачі теж були проінформовані про факти домагань.

“Те, що я завжди чую, це статистика, багато цифр за кількістю жертв. Я б хотіла нарешті почути цифри, скільки дітей нам вдалося врятувати”, – сказала засновниця союзу щодо захисту жертв насильства у церкві Латіфа Бенар.

Проте розкриття цих фактів не означає покарання насильників. Більшість злочинців не будуть покарані, оскільки сексуальне насилля було скоєно більш ніж 20 років тому.

“Ви ганьбите наше людство! У цьому пеклі мали місце огидні масові злочини … але були, що ще гірше, зрада довіри, зрада морального духу, зрада дітей. Нарешті ви приносите жертвам інституційне визнання відповідальності церкви”, – заявив представникам церкви Франсуа Дево, засновник асоціації жертв La Parole Libérée.

Сове повідомив, що його комісія передала до правоохоронних органів свідчення про 22 випадки насилля. За ними ще можна відкрити кримінальні справи. // Букви