Біля берегів Італії потонули десятки мігрантів з Близького Сходу

Біля берегів Італії потонув великий човен з мігрантами з Близького Сходу, загинули щонайменш 43 людини.

Про це повідомляє ANSA, пише “Європейська правда”.

Човен вочевидь налетів на скелі біля берегів Калабрії в умовах шторму та розколовся. На борту були люди переважно з Ірану, Пакистану й Афганістану.

Попередньо повідомляють про 33 загиблих, серед них багато жінок і дітей. Доповнено: за годину кількість підтверджених загиблих зросла до 43.

На цей час знайшли 80 людей, яким пощастило дістатись до берега, з них біля двох десятків потребували госпіталізації. За словами свідків, на борту могло бути від понад сотні до 250 осіб, доля всіх інших невідома.

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні закликала не спекулювати на смерті загиблих і заявила, що уряд прагне запобігати подібним трагедіям у майбутньому, “передусім через максимальну співпрацю з країнами, звідки мігранти вирушають в дорогу і з країнами походження”.

Міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі назвав подію величезною трагедією та підкреслив, що потрібно продовжувати усі ініціативи, щоб припинити такі нелегальні рейси.

Президент регіону Калабрія Роберто Ок’ютто перекладає відповідальність на Євросоюз. “Чим ЄС займався усі ці роки? Де Європа, яка має гарантувати безпечність і легальність? Що відбувалося у діалозі з країнами походження мігрантів?”, – обурюється він.