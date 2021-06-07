В России курсантка института МВД зарезала любовника в общежитии

В Орле расследуется уголовное дело об убийстве молодого человека. Его тело в луже крови было обнаружено в общежитии.

Как сообщают «Орловские новости», убитым оказался курсант Орловского института МВД. По предварительным данным он поссорился в общежитии со своей девушкой, которая тоже является курсанткой данного института. В ходе ссоры девушка схватила нож и нанесла парню смертельный удар.

Источник в правоохранительных органах уточнил агентству ТАСС, что погибший являлся курсантом второго курса по подготовке кадров для зарубежных стран Орловского юридического института МВД.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего и подозреваемого в преступлении.

В пресс-центре МВД сообщили агентству РИА «Новости», в результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана подозреваемая в совершении указанного преступления, которая училась с погибшим на одном курсе.

В самом учебном заведении заявили, что уже готовят документы документы на отчисление задержанной. // МК