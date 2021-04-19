В России неизвестные отморозки переломали битами ноги экоактивисту

В Башкирии неизвестные жестоко избили битами местного общественника и экоактивиста Ильдара Юмагулова.

Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на его соратника Ильнара Галина.

«Его атаковали три человека с битами. Ильдар попытался от них убежать, но не успел. Во время избиения он прикрыл голову руками, но удары пришлись по ногам и ребрам. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии», — рассказал Галин.

Сейчас полиция занимается поисками нападавших, уточнил он.

Юмагулов рассказал журналистам, что был доставлен в больницу с переломами обеих ног, ему предстоит операция. «Не знаю, сколько времени меня били, но ударов было много. Били битами целенаправленно именно по ногам, ломая их. Одну ногу вообще разнесли вдребезги, завтра предстоит операция. Я довольно долго пролежал на улице, пока не приехали друзья и родственники, не подъехала скорая», — сказал Юмагулов изданию «Idel.Реалии».

Как отметил активист, били его молча, не поясняя причин. Он предположил, что нападение связано с его деятельностью в отношении карьеров золотодобычи в Зауралье. В связи с этим Юмагулов также отметил, что в последнее время официальные СМИ и провластные телеграм-каналы обвиняли его, что он якобы распространяет «фейковую информацию» про различные нарушения на карьерах.

Юмагулов выступал в защиту хребта Кырктытау и шихана Куштау, организовывал сбор подписей против законопроекта о передаче земельного контроля от муниципалитетов в ведение республиканского минземимущества. // ZNAK