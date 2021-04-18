В России несовершеннолетний водитель убил себя и четверых пассажиров

Погибли подростки 13-15 лет

Ранним утром, 18 апреля в городе Новочеркасск (Ростовская область) автомобиль Hyundai Accent на большой скорости врезался в дерево. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Также местные правоохранители установили, что за рулем иномарки находился молодой человек 2007 года рождения. Кроме него, в машине было еще пять человек.

Сам водитель и четыре несовершеннолетних пассажира погибли на месте. Погибшим было от 13 до 15 лет. В аварии выжил один подросток. Он сейчас находится в критическом состоянии в реанимации. Полиция Новочеркасска занимается выяснением причин дорожно-транспортного происшествия. // МЕТА по материалам Батайское время