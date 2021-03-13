Под Москвой горит лагерь на показательном военном полигоне (фото)

В субботу, 13 марта, на военном полигоне в Одинцовском районе Московской области произошел пожар в полевом лагере российской армии.

Об этом сообщили на Милитарном портале, опубликовав фото с места происшествия.

Информации об обстоятельстваъ загорания и возможных жертвах среди военнослужащих пока нет. Известно, что полигон в Алабино из-за своей близости к российской столице сччитается образцово-показательным. Здесь проходит самая известная в РФ выставка вооружений «Армия». Также на этом полигоне проводят состязания по танковому биатлону.

Ежегодно полигон в Алабино становится местом для репетиций парада Победы, который проходит в Москве 9 мая.

Официальные комментарии российских властей по этому поводу еще не обнародованы. // «Апостроф»