Индекс свободы интернета в России упал ниже нуля

За последние пять месяцев с момента выпуска предыдущего индекса в России произошло несколько событий, негативно повлиявших на свободу интернета в стране. В их числе — получение доступа ФНС к информации об электронных кошельках и подписание Путиным закона о ЕФИРе.

Индекс свободы интернета в России в сентябре упал ниже нуля впервые за пять лет с момента создания. Об этом сообщается на сайте «Общества защиты интернета»(ОЗИ), которое занимается соответствующими подсчетами.

Как отмечают исследователи, за последние пять месяцев с момента выпуска предыдущего индекса в России произошло несколько событий, негативно повлиявших на свободу интернета в стране.

«В апреле ФНС получила доступ к информации об электронных кошельках всех россиян. В мае Генпрокуратура получила возможность блокировать вообще что угодно без какой-либо подотчетности и общественного контроля — это очень удобно. Летом Путин подписал закон о создании суперрегистра данных обо всех россиянах — теперь любой чиновник может «навести справки» о любом гражданине почти по всем сферам жизни. А в августе правительство решило, что нужно срочно закрыть всю информацию «об обороне». Причем так, чтоб скрыть даже информацию о том, что было скрыто — это же так удобно!» — комментируют в «Обществе защиты интернета».

Кроме того, они обратили внимание на то, что более миллиона жителей Москвы и Нижегородской области проголосовали за поправки к Конституции или против них через интернет. При этом паспортные данные этих избирателей лежали практически в открытом доступе. Более того, оказалось, что некоторые интернет-избиратели были записаны в системе дважды, а другие смогли проголосовать, хотя их паспорта МВД считает недействительными. По мнению некоторых журналистов, это говорит об опасности электронного голосования в России.

В общей сложности за пять месяцев с публикации последнего отчета ОЗИ в СМИ вышло 161 сообщение, связанное со свободой интернета в России. Сообщения проанализировали эксперты, которые выставляли от 10 до минус 10 баллов за каждую новость, в зависимости от того, позитивно или негативно это отражается на свободе интернета. После этого высчитывался средний балл. После экспертной оценки ОЗИ установило значение индекса: -37 баллов на 1 сентября 2020 года — на 121 балл ниже, чем было в марте.

В теории индекс может быть положительным, однако, как отмечают в «Обществе защиты интернета», на практике он почти ежемесячно снижался относительно изначального показателя в 1 тыс. баллов. Рос индекс в своей истории лишь трижды: в феврале 2016 год, в июле 2017 года на фоне протестов против «закона Яровой», а также в апреле 2019 года на фоне митинга против закона о «суверенном интернете». «Понадобилось менее пяти лет, чтобы ежемесячное падение съело запас в тысячу баллов — и теперь Индекс свободы интернета будет считаться в отрицательной зоне», — резюмируют в «Обществе защиты интернета». // NEWSru.com