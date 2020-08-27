В России отменил штраф продавщице, назвавшей губернатора «мухой навозной» и «гнидой лысой»

Верховный суд прекратил административное дело продавщицы из Котласа Светланы Бакшеевой, оштрафованной на 30 тысяч рублей по делу о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).

Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Станислава Селезнева.

В июне 2019 года Бакшееву оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за постов во «ВКонтакте». В них она отреагировала на слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова, назвавшего протестующих против мусорного полигона в Шиесе «шелупонью».

«Выспаться ему да высраться, а жители области — просто мусор, шелупонь. Как же хочется по этому лоснящемуся мурлу кулаком тыкнуть», «<…> Муха навозная он, вот кто», «Смотреть лихо на эту гниду лысую», — передавал комментарии Бакшеевой 29.ru.

Суд решил, что посты содержат «негативную оценку личности губернатора Орлова И. А.».

Как отмечает Чиков, решения Котласского городского суда и Архангельского областного суда, а также постановление зампредседателя Архангельского облсуда отменили. Производство по делу прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.

Верховный суд отметил, что нижестоящие суды проигнорировали довод о том, что губернатор Архангельской области не относится к органам, осуществляющим государственную власть в России.

На это же указывал бывший замгенпрокурора Леонид Коржинек, который впервые опротестовал в Верховном суде штраф за неуважение к власти. Коржинек уточнял, что «проявление неуважения к федеральным, региональным, местным органам, их подразделениям и должностным лицам и депутатам объектом оскорбления власти не является» и просил отменить штраф Бакшевой. // Медиазона