В России педофил цеплялся к 10-летней девочке прямо в школе
Дикая история произошла в поселке Большеречье Омской области.
Мужчина среди белого дня напал на 10-летнюю девочку прямо в школе и начал ее домогаться, пишет КП.
24-летний местный житель Николай Г. в тамбуре школы зажал 10-летнего ребенка между дверями и полез под юбку.
К счастью, школьница подняла шум. На крики сбежались люди. Они спугнули нападавшего. Девочка хорошо запомнила насильника и смогла подробно описать его полиции.
Как выяснилось, нападавший Николай родился и всю жизнь прожил в Большеречье. Он работает охранником вахтовым методом. Якобы у него есть жена, официальных детей у него нет.
Силовики задержали педофила. Ему предстоит психиатрическая экспертиза. С пострадавшей школьницей сейчас уже все в порядке, она просто сильно напугана. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»Tweet