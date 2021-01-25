В России педофил цеплялся к 10-летней девочке прямо в школе

Дикая история произошла в поселке Большеречье Омской области.

Мужчина среди белого дня напал на 10-летнюю девочку прямо в школе и начал ее домогаться, пишет КП.

24-летний местный житель Николай Г. в тамбуре школы зажал 10-летнего ребенка между дверями и полез под юбку.

К счастью, школьница подняла шум. На крики сбежались люди. Они спугнули нападавшего. Девочка хорошо запомнила насильника и смогла подробно описать его полиции.

Как выяснилось, нападавший Николай родился и всю жизнь прожил в Большеречье. Он работает охранником вахтовым методом. Якобы у него есть жена, официальных детей у него нет.

Силовики задержали педофила. Ему предстоит психиатрическая экспертиза. С пострадавшей школьницей сейчас уже все в порядке, она просто сильно напугана. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»