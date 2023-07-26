Лондонський суд виправдав Кевіна Спейсі за всіма 9 звинуваченнями в сексуальних злочинах

Лондонський суд присяжних визнав американського актора Кевіна Спейсі невинним за всіма дев’ятьма пунктами звинувачення в сексуальних злочинах.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на BBC.

У середу 64-річний володар “Оскара” був виправданий за дев’ятьма пунктами звинувачення, включаючи сексуальне насильство, спонукання до сексуальних дій без згоди та спонукання до статевого акту проникнення. Як пише видання, Спейсі стояв на лаві підсудних у першому суді, щоб почути зачитування вироків.

“Із задумливим обличчям він почув, як старшина присяжних дев’ять разів сказала “не винен”. Він почав плакати на лаві підсудних, почувши вироки. Потім актор обійняв свого керівника та команду юристів, все ще в сльозах, і подякував працівникам суду”, – поінформував журналіст із зали суду.

28 червня американський актор Кевін Спейсі повернувся до зали суду в Лондоні в середу, щоб постати перед судом за десяток сексуальних злочинів.

Під час чотиритижневого судового розгляду у Коронному суді Southwark на півдні Лондона прокурори повідомили присяжним, що актор нібито агресивно обмацував трьох чоловіків під час інцидентів між 2004 і 2013 роками в Британії, коли працював у лондонському театрі Old Vic.

За словами четвертого чоловіка, Спейсі займався з ним оральним сексом, поки той був непритомним у лондонській квартирі голлівудської зірки.