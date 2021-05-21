В России пенсионер, вынужденный ходить за письмами на костылях, со словами «Чтоб вы все сдохли» поджег почту

Трагический случай произошел в Самарской области в почтовом отделении №1 города Кинель. Там местный пенсионер Анатолий Зенков устроил пожар, при котором погиб сам.

Как сообщает телеграм-канал Baza, пожилой человек пришел сегодня на почту за письмом. Обслужить его лично решила начальник отделения, поскольку пенсионер всегда отличался вспыльчивостью и странностью. Особенно пенсионера угнетало, что он вынужден ходить на почту на костылях.

Сотрудница вручила Зенкову конверт, после чего он ушел. Однако через некоторое время пенсионер вернулся с тремя бутылками горючей смеси и немедленно бросил одну из них в коридор, где тут же начался пожар. Когда же одна из сотрудниц хотела воспользоваться огнетушителем, пенсионер преградил ей дорогу и со словами «Чтоб вы все сдохли!» поджег с помощью второй бутылки стойку операторов. Затем Зенков использовал и третью бутылку.

В итоге почтовое отделение все же удалось потушить, но сам пенсионер погиб в огне.

Как рассказали местные жители, не так давно Зенков развелся, а потом нашел новую жену. Однако с прежней супругой он судился из-за какого-то имущества, и ему на почту постоянно присылали судебные документы. Он хотел, чтобы корреспонденцию получала его новая жена, но ей заказные письма не отдавали, и ему приходилось на костылях постоянно ходить на почту самому. // МК