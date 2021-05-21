В России пенсионер, вынужденный ходить за письмами на костылях, со словами «Чтоб вы все сдохли» поджег почту

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Трагический случай произошел в Самарской области в почтовом отделении №1 города Кинель. Там местный пенсионер Анатолий Зенков устроил пожар, при котором погиб сам.

Как сообщает телеграм-канал Baza, пожилой человек пришел сегодня на почту за письмом. Обслужить его лично решила начальник отделения, поскольку пенсионер всегда отличался вспыльчивостью и странностью. Особенно пенсионера угнетало, что он вынужден ходить на почту на костылях.

Самарский пенсионер со словами «Чтобы все сдохли» спалил почту

Сотрудница вручила Зенкову конверт, после чего он ушел. Однако через некоторое время пенсионер вернулся с тремя бутылками горючей смеси и немедленно бросил одну из них в коридор, где тут же начался пожар. Когда же одна из сотрудниц хотела воспользоваться огнетушителем, пенсионер преградил ей дорогу и со словами «Чтоб вы все сдохли!» поджег с помощью второй бутылки стойку операторов. Затем Зенков использовал и третью бутылку.

В итоге почтовое отделение все же удалось потушить, но сам пенсионер погиб в огне.

Как рассказали местные жители, не так давно Зенков развелся, а потом нашел новую жену. Однако с прежней супругой он судился из-за какого-то имущества, и ему на почту постоянно присылали судебные документы. Он хотел, чтобы корреспонденцию получала его новая жена, но ей заказные письма не отдавали, и ему приходилось на костылях постоянно ходить на почту самому. // МК

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