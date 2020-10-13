В России полицейский убил любовницу-трансгендера

Преступление было совершено на почве ревности

В Новосибирске задержали полицейского, подозреваемого в жестоком убийстве 23-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской. Об этом сообщает «НГС.НОВОСТИ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, 5 октября мужчина сам заявил о пропаже девушки, с которой состоял в романтических отношениях. Однако очень скоро полицейского разоблачили коллеги.

Мужчина признался, что пошел на убийство из ревности и показал, где закопал тело Виктории. Правоохранители подозревают, что у россиянина был сообщник из числа коллег.

Известно, что подозреваемый работал в патрульно-постовой службе. В управлении МВД по Новосибирской области пока не прокомментировали это происшествие. // МК