В России полицейский вынудил 13-летнюю девочку прислать откровенные фото, а затем шантажировал, принуждая к сексу с его товарищем
В российском городе Тула силовик вступил в переписку с 13-летней девочкой и убедил ее прислать ему откровенные снимки.
Далее полицейский потребовал, чтобы девочка вступила в интимную связь с его приятелем. В противном случае пригрозил он школьнице, полученные им фото будут пересланы ее друзьям.
Получив отказ, 32-летний «опер» выполнил свою угрозу, передает Росбалт. Дети не стали замалчивать его действия, и любителя детского порно быстро задержали — помог номер телефона, с которого он заходил в Сеть.
На сотрудника МВД завели уголовное дело и уволили со службы. Бывшему капитану полиции грозит срок за развратные действия в отношении несовершеннолетней и за нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 135 и 137 УК РФ).Tweet