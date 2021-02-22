В России полиция не приехала на вызов в дом, где девушку три часа убивал бойфренд

В Кемерово возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) в отношении двух полицейских, не приехавших на вызов в дом, где убивали девушку.

Как сообщается на сайте СУ СК России по Кемеровской области, фигурантами являются 41-летний начальник смены дежурной части и 40-летний старший оперативный дежурный дежурной части отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово.

В январе 2020 года обвиняемые, находясь на рабочем месте, получили сигнал о драке и женских криках о помощи в одной из квартир многоэтажки в Ленинском районе города. Полицейские зарегистрировали сообщение, однако не отправили группу на проверку информации. «В результате халатных действий полицейских преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра», — говорится в сообщении. Убийцу задержали на месте преступления. Уголовное дело в отношении него также рассматривается в суде.

Обвиняемые полицейские не сотрудничали со следствием и вину не признали. Однако следствием собраны неопровержимые доказательства их вины. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

О подробностях трагедии рассказала в своем Facebook соосновательница сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алена Попов. 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав Канюс. Соседи несколько часов звонили в полицию и, не дождавшись правоохранителей, сами взломали ломом железную дверь. К тому моменту девушка уже была мертва.

«За это время Владислав Канюс нанес Вере не менее 56 телесных повреждений: кровоподтеки, порезы, сломанный нос, черепно-мозговая травма. Он не оставил на теле девушки ни одного живого места. В конечном итоге он задушил Веру шнуром от утюга», — пишет Попова. По ее словам, причиной убийства стала попытка Веры расстаться с Владиславом: после разрыва отношений она заехала за вещами в его квартиру, при этом перед трагедией Владислав говорил брату, что убьет девушку.

«Если бы полицейские приехали вовремя, Веру можно было бы спасти. Около двух часов соседи звонили в полицию. Они слышали как Вера пыталась открыть железную дверь, но убийца оттаскивал ее и бил, бил, бил… Было сделано как минимум 7 звонков на номер 112. Безрезультатно. Это к вопросу о том, как работает наша полиция», — пишет Попова, отмечая, что убийцу судят не по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью» с наказанием до 20 лет лишения свободы, а по более легкой части статьи 105 УК РФ.

«В обвинении написали, что Владислав всего лишь несколько раз ударил жертву и задушил, а ведь он измывался над ней часами. Так что убийца может получить небольшой срок, да еще выйти по УДО. Полицейские тоже могут избежать справедливого наказания и отделаться всего лишь штрафом за халатность», — отмечает правозащитница, констатируя, что государство продолжает рассматривать домашнее насилие не как преступление, а как многовековую традицию российской семьи, в которую оно вмешиваться не должно. «В итоге государство стоит в стороне и ждет, когда нужно будет забирать очередной труп», — заключает она, требуя широкой огласки дела. // NEWSru.com