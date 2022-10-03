Литва висилає з країни тимчасового повіреного у справах росії сергія рябоконя. Його оголосили небажаною особою у Литві, рябоконь має залишити країну протягом п’яти днів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Литви, інформує УНН.

«Таке рішення Литви було прийнято з урахуванням інформації, наданої відповідальними органами влади, яка обґрунтовує той факт, що останні дії та заяви сергія рябоконя несумісні зі статусом дипломата, можуть трактуватися як втручання у внутрішні справи приймаючої держави і тому вважаються порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини», – ідеться у повідомленні.

У пресрелізі зазначено, що представнику посольства росії в Литві також було висловлено рішучий протест проти оголошеного 30 вересня президентом росії незаконного рішення про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, частини яких тимчасово окуповані росією.