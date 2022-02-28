В России повесился финансист «Газпрома»

В российском поселке Ленинское в Ленинградской области обнаружили труп заместителя гендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» по вопросам корпоративной безопасности.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Утром 25 февраля в полицию поступило сообщение о гибели мужчины на улице Рубиновой в элитном коттеджном поселке Ленинское.

Мужчина повесился в гараже. Рядом с ним лежала записка. Покойным оказался 61-летний Александр Тюляков — заместитель генерального директора Единого расчетного центра (ЕРЦ) «Газпрома» по корпоративной безопасности. Это подразделение выполняет функции казначейства всей монополии.

Обстоятельства произошедшего устанавливают.

До назначения в ЕРЦ Александр Тюляков с марта 2014 года работал в должности заместителя генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — 100-процентной дочки «Газпрома», которая занималась экспортом и транспортировкой топлива в девять регионов России.