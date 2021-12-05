В России праздновавшая 30-летие девушка зарезала приятеля

В подмосковном Долгопрудном расследуется дело об убийстве. При этом все произошло прямо во время празднования 30-летия подозреваемой.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, трагедия разыгралась накануне. Девушка отмечала 30-летие. В гости она позвола только своего возлюбленного, надеясь провести приятный вечер. На стол она поставила закуски, шампанское и коньяк.

Однако, алкоголь обострил эмоции молодых и они поругались. Гость настолько перестал себя контролировать, что подошел к имениннице и ударил ее по голове, сбив девушку со стула. Когда она падала, то случайно смахнула со стола нож. Увидев его на полу рядом с собой она схватила кухонный прибор и чтобы защититься от града ударов стала размахивать им в сторону обидчика.

В результате девушка нанесла возлюбленному несколько глубоких порезов и он скончался до приезда бригады скорой помощи.

По предварительным данным, девушка и ее друг являются гражданами Украины. Из какого региона соседней страны они приехали в Москву и чем занимались сейчас выясняют правоохранители. // МК