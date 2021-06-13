В США украли пособия по безработице на $400 млрд.- Axios

До 50% пособия по безработице, которые власти США выплачивали в течение последнего года в связи с пандемией коронавирусной инфекции, могли оказаться в руках мошенников.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на экспертов, передает УНН.

По мнению генерального директора ID.me, службы, занимающейся борьбой с мошенничеством с чеками, Блейка Холла, в руках злоумышленников могло оказаться до половины всех выданных властями чеков. Речь идет о сумме в 400 млрд долларов.

Хейвуд Талк, генеральный директор LexisNexis Risk Solutions, уверен, что 70% украденных средств были выведены за границу и попали в руки преступных группировок из Китая, Нигерии, России и других стран. “Эти группы четко поддерживаются государством”, — заявил Талк. Остальные 30% 400 млрд долларов были похищены мошенниками из американских уличных банд.

Как пишет издание, американское правительство знал, что мошенничества с заявлениями на получение пособия по безработице неизбежны. Однако власть пришла к выводу, что дать нуждающимся деньги в пандемию важнее кропотливой проверки каждого заявления. В то же время сумма предполагаемого мошенничества и тот факт, что средства оказались в руках зарубежных преступных синдикатов, делают его уже вопросом национальной безопасности.

В Белом доме подтвердили наличие проблемы. “Широко распространено мошенничество с государственными пособиями по безработице — одна из самых серьезных проблем, которую мы получили в наследство от предыдущей администрации”, — заявил экономист администрации президента США Джин Сперлинг.

По данным Axios, для получения мошенниками чеков часто используются украденные персональные данные американцев. Кроме того, преступные группировки внутри страны нередко обманом или угрозами заставляют граждан отдавать свою личную информацию. По ней оформляются заявки на получение выплат, которые затем переводятся за границу, нередко в виде криптовалюта.

Как пишет Insider, ранее власти уже сообщала, что пособие по безработице шла в руки мошенников. В конце мая было обнаружено кражу 39 млн долларов по программе выплат Cares 2020. На прошлой неделе федеральные власти сообщили, что граждане Венесуэлы, проживающих в штате Флорида и Мексике, похитили более 800 тыс. Долларов стимулирующих выплат.