В России предложили устраивать салют из праха умерших

В Омске местное ритуальное агентство предложило организовывать похороны оригинальным образом – запускать салют из праха умерших. Объявление появилось на странице агентства во «ВКонтакте».

«Прах кремированного засыпают в петарды и выстреливают ими в небо. Покойный рассеивается тысячами цветных огней в небесах», – говорится в объявлении.

В самом агентстве рассказали, что, разрабатывая такое предложение, они брали пример с других стран.

«Подобные вещи практикуют в США, Испании, на Украине», – передает «МК в Омске» слова менеджера.

При этом местные жители отреагировали на объявление в большинстве своем отрицательно. «Совсем беда с башкой… а на Луну прах слабо отправить?», «Полнейший дебилизм», – писали возмущенные комментаторы.