В России, при запуске фейерверка, подполковнику полиции оторвало голову

Трагедия произошла в Захаровском районе Рязанской области России. 37-летнему мужчине фейерверком оторвало голову, сообщает ya62.ru. Мужчина запускал пиротехнику в кругу семьи в Новый год во дворе частного дома.

В пресс-службе СУ СКР по Рязанской области YA62.ru подтвердили гибель мужчины.

– По факту смерти мужчины 1984 года рождения в селе Федоровское Захаровского района Михайловским МСО проводится доследственная проверка. Произведен осмотр места происшествия, изъята пиротехника и документы для установления всех обстоятельств произошедшего, – рассказала представитель СК.

Следователи установили, что погибший приехал из другого региона в гости к знакомым для празднования Нового года

Позже выяснилось, что погибший был подполковником полиции, сотрудником отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УВД по Восточному административному округу Москвы. По данному факту начата доследственная проверка, пишет ТАСС.