В России семью подозревают в совершении ритуальных убийств

Следственный комитет сообщил о задержании супружеской пары из Санкт-Петербурга, которая подозревается в совершении убийств.

Как сообщили в СК, задержаны Ольга Большакова и Андрей Трегубенко, их обвиняют не только в убийстве, но и в покушении на сбыт наркотиков.

По данным следствия, Трегубенко и Большакова познакомились «на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению» сатанистов, «которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями». В материалах дела говорится, что в 2016 году Трегубенко в лесу в Карелии зарезал свою знакомую, намереваясь провести «ритуальные действия».

В ходе расследования этого дела следствие выяснило, что уже вместе Трегубенко и Большакова совершили и другое «ритуальное убийство» — в Ленобласти. Следователи считают, что обвиняемые вступили в сговор с другой семейной парой — Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Перевозчиковой–Хмурой. Вместе они «подыскали мужчину, который стал их жертвой» и в лесном массиве у станции Приозерск избили и зарезали человека, сообщили в СК.

Позднее, в ходе следственного эксперимента, задержанная женщина заявила следователям на месте преступления, что смыслом убийства было «воззвание к темным силам».

Перевозчиковы-Хмурые задержаны, следствие намерено просить суд об их аресте. Большакова и Трегубенко были арестованы ранее. Также по месту жительства последних в подмосковной Балашихе правоохранители нашли фасованные наркотические средства в крупном размере.

Действиям всех соучастников будет дана правовая оценка, заверили в СК. // МК