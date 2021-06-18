Словакия сворачивает вакцинацию «Спутником V» — никто не хочет прививаться российской вакциной

Словакия стала второй после Венгрии страной Евросоюза, одобрившей «Спутник V». Она импортировала российскую вакцину в начале марта. Однако это вызвало правительственный кризис в стране. Игорь Матович, который тогда занимал пост премьер-министра страны, заявил, что вирус «не знает геополитики». Однако его решение спровоцировало политический кризис в стране. Президент Словакии Зузана Чапутова и ряд других политиков раскритиковали Матовича за то, что он договорился о поставках без их ведома. В результате из-за скандала с российской вакциной свои посты покинули министр здравоохранения Марек Крайчи, глава Минтруда Милан Крайняк и сам Матович, который стал министром финансов.