Словакия сворачивает вакцинацию «Спутником V» — никто не хочет прививаться российской вакциной

Словакия свернет вакцинацию российским препаратом «Спутник V», потому что в стране почти не оказалось желающих им прививаться, пишет Форбс. На прививки российским препаратом зарегистрировались 10 000 человек, 5998 ожидают получения первой дозы вакцины, передает Novinky.cz со ссылкой на министра здравоохранения Словакии Владимира Ленгварского.
Словакия закупила 200 000 доза вакцины «Спутник V», чтобы привить ею 100 000 человек. Но из-за низкого интереса к ней власти прекратят регистрацию желающих получить прививку российским препаратом 30 июня. Срок годности у первых 100 000 ампул истекает в конце июля. Неиспользованные дозы Словакия попытается продать или передаст безвозмездно другим странам, сказал министр. По словам Ленгварского, правительство предварительно одобрило такое решение.
Министр сообщил, что вакцина может представлять интерес прежде всего для стран Западных Балкан. По его словам, наибольший интерес к российской вакцине в стране проявили люди в возрасте от 40 до 44 лет и пенсионеры. Он также объявил, что для стимулирования вакцинации власти проведут «что-то вроде лотореи». Всего в стране получили первую дозу вакцины от коронавируса 1,9 млн человек, обе — 1,2 млн.
Словакия стала второй после Венгрии страной Евросоюза, одобрившей «Спутник V». Она импортировала российскую вакцину в начале марта. Однако это вызвало правительственный кризис в стране. Игорь Матович, который тогда занимал пост премьер-министра страны, заявил, что вирус «не знает геополитики». Однако его решение спровоцировало политический кризис в стране. Президент Словакии Зузана Чапутова и ряд других политиков раскритиковали Матовича за то, что он договорился о поставках без их ведома. В результате из-за скандала с российской вакциной свои посты покинули министр здравоохранения Марек Крайчи, глава Минтруда Милан Крайняк и сам Матович, который стал министром финансов.