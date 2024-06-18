Вдруге за місяць: десятки військових КНДР перетинали кордон з Південною Кореєю

Кілька десятків північнокорейських військовослужбовців ненадовго перетнули кордон з Південною Кореєю у демілітаризованій зоні. Це вже другий інцидент за червень.

Джерело: Yonhap

Як і під час першого такого інциденту, який трапився 9 червня, військові КНДР повернулись на свою територію після попереджувальних пострілів солдатів Південної Кореї.

Як повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів, кордон перетнули близько 20-30 північнокорейських військових перетнули військову демаркаційну лінію на центральній ділянці кордону близько 8:30 ранку за місцевим часом.

Військові Південної Кореї у відповідь зробили попередження через гучномовець та здійснили попереджувальні постріли, після чого військові КНДР повернулись на свою територію. // Букви