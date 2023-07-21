В Росії таки затримали свого терориста Гіркіна-Стрєлкова – ЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що силовики затримали активного прихильника війни проти України Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін), який став відомим після 2014 року.

Про це повідомляють РБК і дружина Стрєлкова в його Телеграм-каналі.

У п’ятницю, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали Ігоря Стрєлкова, розповіли РБК два джерела в правоохоронних органах і підтвердив адвокат Стрєлкова.

Повідомляють, що силовики забрали Стрєлкова з дому близько опівдні. У його квартирі співробітники Слідчого комітету проводять обшук.

За попередніми даними, затримання здійснювали за заявою колишнього найманця групи “Вагнер”.

У Telegram Стрєлкова з’явилося повідомлення його дружини Мирослави Регінської. Вона повідомила, що не була вдома, коли туди приїхали представники Слідчого комітету. Зі слів консьєржа, Стрєлкова вивели з дому під руки.

Дружина Стрєлкова: “Від друзів мені вдалося з’ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм)”.

Ігор Гіркін-“Стрєлков” – колишній ФСБшник, який у 2014 році брав активну участь у боях за Слов’янськ і в захопленні влади в Донецьку. Він яро підтримує війну, але критикує військово-політичне керівництво. 1 квітня 2023 року Гіркін-Стрєлков разом із Павлом Губарєвим і Максимом Калашниковим створив “Клуб розсерджених патріотів”.

18 липня телеграм-канал “Осторожно, новости” повідомив, що в Росії звинуватили в дискредитації російської армії соратника “Стрєлкова” – полковника у відставці Володимира Квачкова, який теж активно підтримує війну в Україні, але критикує чинну російську владу і керівництво міністерства оборони. // УП