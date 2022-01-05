США отреагировали на «казахстанские» фантазии Кремля: «Заявления России — безумные»

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на массовые протесты в Казахстане. В Белом доме также прокомментировали заявление РФ, что к протестам в Казахстане могут быть причастны США.

Соответствующее видео с комментарием пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки опубликовали в Telegram-канале «Пул №3».

«Мы отслеживаем сообщения о протестах в Казахстане и поддерживаем призывы к спокойствию и возможности протестующих выражаться мирно. Существуют какие-то безумные заявления России о том, что за этим стоим мы. Это ложь! И, несомненно, часть российской дезинформации», — заявила Джен Псаки.

«Сегодня»