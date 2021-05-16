В России школьницы сожгли ферму ради видео для TikTok

В Нытвенском районе Пермского края правоохранители установили поджигателей, уничтоживших часть имущества местной фермы.

Как сообщили в краевом ГУ МВД, две школьницы забрались на чужой участок, где были складированы запасы соломы, и начали поджигать сухую траву и тушить. Свои действия школьницы снимали на видео, чтобы потом выложить в TikTok.

В какой-то момент девочкам не удалось уследить за огнем, пламя раздуло, загорелась большая площадь, и поджигательницы сбежали. Ликвидировать пожар пришлось спасателям. Ущерб имуществу фермы оценен в 150 тысяч рублей.

На родителей несовершеннолетних составлены протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию». Школьниц планируется поставить на профилактический учет в полиции. // МК