В России сиделка истязала 90-летнюю подопечную

В Москве полиция задержала 42-летнюю женщину, работавшую сиделкой. По предварительным данным, наемная сотрудница издевалась над 90-летней пенсионеркой.

Сообщается, что в органы обратился москвич, утверждавший, что его пожилая бабушка подвергается истязаниям.

В квартире на Мичуринском проспекте стражи порядка «взяли» подозрительную сиделку.

Выяснилось, что тяжелобольная пожилая женщина находилась в беспомощном состоянии и не могла просить о помощи и защите. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». // МК