В России слышащий голоса «маг» взорвал самодельную бомбу, лишившись руки

Подрывника доставили в больницу, ему оторвало часть предплечья.

В России 50-летний слесарь газовой компании по фамилии Дергунов взорвал самодельную бомбу в парке.

Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.

Подрывника доставили в больницу, ему оторвало часть предплечья. До операции мужчина успел объяснить, что хотел «взорвать бомбу возле своей головы», но случайно устройство сдетонировало раньше.

Отмечается, что недавно у слесаря диагностировали регресс головного мозга. Он слышал голоса, погрузился в оккультизм, носил на голове картонку с нарисованными рунами и верил, что обладает сверхъестественными силами. // УНИАН