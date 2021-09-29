В Конго восемь женщин сожгли за «колдовство»

В сентябре жители Демократической Республики Конго сожгли восемь женщин, которых обвинили в колдовстве.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что в сентябре в провинции Южное Киву, расположенной на востоке Конго, “охотники на ведьм” сожгли восемь женщин. Кроме того, обвинили в колдовстве с июня по сентябрь 2021 года 324 женщин.

На убийства женщин местных жителей провоцируют псевдоэкстрасенсы (баджакази), которые утверждают, что способны находить ведьм.

“Это ложь. У них нет никаких полномочий, но они играют на доверчивости людей, которыми манипулируют, чтобы привлечь больше последователей, повысить свою репутацию и получить больше влияния в деревне”, — говорят в правозащитных группах.

Отмечают, что два года назад 11 “экстрасенсов” посадили на шесть месяцев. Однако их освободили после обещания сменить профессию, некоторые из них и дальше тайно занимаются “выявлением ведьм”.

Местная прокуратура отмечает, что найти виновников убийств сложно, потому что их покрывают лидеры общин.

***

В Индии два года назад охотники на ведьм убили мать и ее четверых детей, в том числе 10-месячного ребенка.