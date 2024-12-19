У «парламенті» окупованої Росією Абхазії застрелили депутата

У “парламенті” окупованої Росією Абхазії сталася стрілянина. Одного депутата поранено, другого вбито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Эхо Кавказа “.

За попередньою інформацією, поранення дістав депутат Кан Кварчія. Депутат Вахтанг Голандзія помер від отриманих поранень.

Місцевий телеграм-канал АМРА-life пише, що в “парламенті” обговорювали законопроєкт про заборону майнінгу криптовалют.

“Під час засідання Адгур Харазія і Кан Кварчія вступили в перепалку, в результаті Адгур дістав ствол і став стріляти в Кана. Загиблий Вахтанг Голандзія намагався їх розборонити”, – повідомляє видання.

Росія окупувала Абхазію на початку 1990-х років і розмістила там свої військові бази. Ця частина Грузії прийшла в економічний занепад.

У грудні жителям Абхазії відключили світло. Це сталося після того, як Інгурська гідроелектростанція була зупинена через нестачу води, а Росія відмовилася постачати електрику нібито через борги.

У листопаді був повалений й “президент” Абхазії Аслан Бжанія. Він був змушений піти у відставку після того, як у Сухумі спалахнули протести через угоду, що дозволяла Росії отримати повний контроль над ресурсами цієї території.