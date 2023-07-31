Керівник апарату райсуду в Одесі допомагав шахраям заволодіти квартирами померлих громадян

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру керівнику апарату одного з районних судів Одеси за фактами пособництва у шахрайстві та внесення неправдивих відомостей до автоматизованої системи, що функціонує в суді (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 376-1 КК України).

За даними слідства, керівник апарату суду, будучи одним із уповноважених підписувати електронні копії судових рішень, сприяв злочинній групі у заволодінні квартирами одиноких померлих громадян в Одесі.

Він завантажував до Єдиного державного реєстру судових рішень неіснуючі рішення суду та видавав листи щодо їх наявності у суді.

У такій спосіб, на підставі підроблених рішень суду, зловмисники незаконно заволоділи щонайменше 3 об’єктами нерухомості в Одесі на загальну суму 1,6 млн гривень.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на його майно.

Стосовно організатора та членів злочинної групи слідство триває.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України та УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури