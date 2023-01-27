На Куп’янщині колаборант «дружив» з окупантами і забезпечив їх транспортом

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 47-річному чоловіку за фактом передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець с. Плоске Куп’янського району під час окупації населеного пункту активно співпрацював з представниками зс рф. Чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом, на початку травня 2022 року добровільно надав власне домоволодіння окупантам, де вони і проживали до вересня — до моменту звільнення села від загарбників.

Крім того, у червні підозрюваний у супроводі озброєних стрілецькою вогнепальною зброєю військовослужбовців зс рф приїхав до свого знайомого.

Погрожуючи насильством та залякуючи знайомого, колаборант примусив його віддати ключі від автомобіля «ВАЗ» і трактора. У результаті окупанти заволоділи зазначеними транспортними засобами і змогли використовувати їх у власних цілях.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура