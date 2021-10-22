В России спустя 13 лет задержали насильника и убийцу 10-летней девочки

По горячим следам убийцу найти не удалось, в итоге следствие зашло в тупик.

В Ленинградской области спустя 13 лет поисков задержали убийцу и насильника 10-летней девочки.

Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Ленинградской области, передает «Лента.ру».

По данным следствия, в июле 2008 года в парке «Романовка» в Кингисеппе обнаружили тело убитой школьницы. Следователи сразу же предположили, что ее изнасиловали, позже экспертиза подтвердила эти догадки.

По горячим следам убийцу найти не удалось, в итоге следствие зашло в тупик. Однако в 2016 году уголовное дело возобновили — им занялась межведомственная аналитическая следственно-оперативная группа по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений.

Сейчас подозреваемый задержан. Им оказался ранее не судимый местный житель. Следствие просит суд на время расследования поместить его в изолятор. // УНИАН